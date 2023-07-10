Japonya'nın tahvil getirileri yükseldi

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) daha agresif hareket edeceği ve getiri eğrisi kontrol politikasında ayarlamalar yapacağı beklentileri tahvil getirilerini yükseltti.

Bu sabah Japonya'nın 10 yıl vadeli tahvilinin getirisi yüzde 0,46 ile 28 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Ancak Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities'den Naomi Muguruma, BoJ'un getiri eğrisi kontrolünde 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için getiri tavanını artırmak için ekime kadar bekleyeceğini öngördü.