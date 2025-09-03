Japonya'nın tahvil getirilerinde rekor
Japonya'nın uzun vadeli tahvillerinin getirileri rekor seviyelere çıktı.
03.09.2025 - 10:13 | | Foreks Haber
Devlet borçlanma kağıtlarındaki küresel satış dalgası bu sabah Tokyo'ya da sıçrayarak Japonya'nın uzun vadeli tahvillerinin getirilerini rekor seviyelere taşıdı.
30 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirisi tüm zamanların zirvesi olan %3,28'e ulaşırken, 20 yıllık tahvillerin getirisi 1999'dan bu yana en yüksek seviye olan %2,69'a yükseldi.
Bu durum, İngiltere'nin 30 yıllık tahvil getirilerinin 1998'den bu yana görülmemiş seviyelere yükselmesini ve Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirilerinin hükümet istikrarına ilişkin endişeler nedeniyle artmasını takip etti.