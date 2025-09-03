Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'nın tahvil getirilerinde rekor
HaberlerUzmanparaJaponya'nın tahvil getirilerinde rekor

Japonya'nın tahvil getirilerinde rekor

Japonya'nın uzun vadeli tahvillerinin getirileri rekor seviyelere çıktı.

03.09.2025 - 10:13 | | Foreks Haber
Japonya'nın tahvil getirilerinde rekor

Devlet borçlanma kağıtlarındaki küresel satış dalgası bu sabah Tokyo'ya da sıçrayarak Japonya'nın uzun vadeli tahvillerinin getirilerini rekor seviyelere taşıdı.

Haberin Devamı

30 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirisi tüm zamanların zirvesi olan %3,28'e ulaşırken, 20 yıllık tahvillerin getirisi 1999'dan bu yana en yüksek seviye olan %2,69'a yükseldi.

Bu durum, İngiltere'nin 30 yıllık tahvil getirilerinin 1998'den bu yana görülmemiş seviyelere yükselmesini ve Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirilerinin hükümet istikrarına ilişkin endişeler nedeniyle artmasını takip etti.

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik DNA bulgusu! 'Dosyaya tam anlamıyla ulaşamıyoruz'

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik DNA bulgusu! 'Dosyaya tam anlamıyla ulaşamıyoruz'

13 yaşındaki çocuk, arkadaşının babası tarafından dövüldü! 'Oğlum korkusundan evden çıkamıyor'

13 yaşındaki çocuk, arkadaşının babası tarafından dövüldü! 'Oğlum korkusundan evden çıkamıyor'