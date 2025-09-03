Japonya'nın tahvil getirilerinde rekor

Devlet borçlanma kağıtlarındaki küresel satış dalgası bu sabah Tokyo'ya da sıçrayarak Japonya'nın uzun vadeli tahvillerinin getirilerini rekor seviyelere taşıdı.

Haberin Devamı

30 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirisi tüm zamanların zirvesi olan %3,28'e ulaşırken, 20 yıllık tahvillerin getirisi 1999'dan bu yana en yüksek seviye olan %2,69'a yükseldi.

Bu durum, İngiltere'nin 30 yıllık tahvil getirilerinin 1998'den bu yana görülmemiş seviyelere yükselmesini ve Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirilerinin hükümet istikrarına ilişkin endişeler nedeniyle artmasını takip etti.