Japonya'nın ticaret açığı arttı

Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 224,3 artışla 1 trilyon 659,6 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 511,8 milyar yen açık verilmişti.

İhracat yüzde 29,6 artışla 5 trilyon 755,9 milyar yen olurken, ithalat yüzde 49,7 yükselişle 7 trilyon 415,6 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.