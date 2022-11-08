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Japonya'nın ticaret açığı arttı

Japonya'da ticaret ekim ayının ilk 20 gününde açık verdi.

08.11.2022 - 09:49 |
Japonya'nın ticaret açığı arttı

Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 224,3 artışla 1 trilyon 659,6 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 511,8 milyar yen açık verilmişti. 

İhracat yüzde 29,6 artışla 5 trilyon 755,9 milyar yen olurken, ithalat yüzde 49,7 yükselişle 7 trilyon 415,6 milyar yen oldu. 

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

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