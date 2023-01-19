Japonya'nın ticaret açığı rekor kırdı

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre aralık ayında da ticaret açığı 1,45 trilyon yen oldu. Ekonomistler 1,65 trilyon yen açık bekliyordu.

Aralık ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5, ithalat ise yüzde 20,6 arttı. Beklentiler ihracatın yüzde 10,1, ithalatın ise yüzde 22,4 yükseleceği yönündeydi.

Japonya'nın ABD'ye ihracatının yüzde 16,9, Asya'ya ihracatının yüzde 4,1 arttığı aralık ayında Çin'e ihracatı ise yüzde 6,2 düştü.