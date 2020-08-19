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19.08.2020 - 15:50 |

Johnson & Johnson, Momenta Pharmaceuticals'ı satın alacak

Johnson & Johnson, Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Johnson & Johnson, Momenta Pharmaceuticals'ı satın alacak
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Yapılacak bu satın alma J&J'nin bağlı ortaklığı Janssen Pharmaceutica'nın immün aracılı hastalık araştırmaları alanındaki pozisyonunu güçlendirecek.

J&J Başkan Yadımcısı Jennifer Taubert yaptığı açıklamada, yapılacak bu satın almanın J&J'nun araştırma ve geliştirme alanındaki güçlü yanını, Momenta'nı ticaret ve tedarik zinciri kabiliyetleri ile bir araya getirerek hasta odaklı tedavide daha da gelişme sağlanmasına imkan vereceğini vurguladı.

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