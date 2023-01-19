'Euro Bölgesi resesyona girmeyecek'

Daha önce yayınladığı raporda Euro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılı ilk çeyrekte yüzde 0,5 daralacağını öngören JP Morgan, bu beklentisini yüzde 1 büyüme olarak revize etti.

Banka yaptığı değerlendirmede "Gaz fiyatlarında düşüş enerji ithalatçısı bölge için büyük bir olay. Gelir şokunun ciddi bir kısmını geri döndürüyor ve zorunlu gaz kesintisi riskini keskin şekilde azaltıyor" dedi.

JP Morgan, Euro Bölgesi'nde enflasyonun önceden tahmin edilenden daha hızlı düşmesinin beklendiğini de vurguladı.