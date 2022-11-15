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JP Morgan hisse senedi pozisyonunu revize etti

JP Morgan'ın Global Araştırma Bölümü Eş Başkanı olan Marko Kolanovic resesyon risklerinin yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle hisse senetleri için ağırlığını artır olan pozisyonunu azaltmakta olduğunu söyledi.

15.11.2022 - 09:39 |
JP Morgan hisse senedi pozisyonunu revize etti

Kolanovic geçtiğimiz ay da merkez bankalarının politikalarını ve jeopolitik riskleri işaret ederek hisse senetleri için ağırlığını artır ve tahviller için ağırlığını azalt pozisyonlarının büyüklüğünü düşürmüştü.

Bu hafta yayınladığı yatırımcı notunda "ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranının yüzde 5'e yaklaştığı bir durumda resesyondan kaçınmak zor olacak" değerlendirmesini yapan Kolanovic, hisse senetleri için ağırlığını artır pozisyonunu devam ettirdiğini ve uzun vade için pozitif olduğunu ancak Wall Street'te geçtiğimiz hafta yaşanan ralliyi "Hisse senetlerinde ağırlığını artır pozisyonumuzu ılımlı şekilde azaltmak için kullanacağız" dedi. 

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