JP Morgan iki bankanın hedef fiyatını yükseltti

JP Morgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley için hedef fiyatlarını yükseltti.

21.10.2025 - 15:25 | | Foreks Haber
JP Morgan, bugün yayınladığı raporlar ile Goldman Sachs ve Morgan Stanley için hedef fiyatlarını yükseltti.

Goldman Sachs için hedef fiyatını 625 dolardan 750 dolara yükselten JP Morgan, Morgan Stanley için hedef fiyatını da 122 dolardan 157 dolara çıkardı.

JP Morgan, Goldman Sachs için tavsiyesini "ağırlığını artır"dan "nötr"e indirirken, Morgan Stanley için ise "nötr" olarak devam ettirdi.

