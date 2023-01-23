JP Morgan'a göre resesyon olasılığı azaldı

JP Morgan'ın modeline göre yüksek kaliteli tahvillerden Avrupa hisse senetlerine kadar 9 varlık sınıfının 7'sinde yapılan fiyatlamalar resesyon olasılığının yüzde 50'den az olduğunu ortaya koydu.

S&P 500'ün bir resesyon olasılığını halihazırda yüzde 73 olarak fiyatladığını da belirten JP Morgan, bu oranın geçen yıl yüzde 98'e kadar çıktığını da hatırlattı.

JP Morgan Stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou yaptığı açıklamada "Varlık sınıflarının çoğu Çin'in yeniden açılması, Avrupa'da gaz fiyatlarının düşmesi ve ABD'de enflasyonun beklentilerden daha fazla aşağı gelmesi ile resesyon riskinin fiyatlandırılması istikrarlı şekilde azalıyor. Piyasa bir resesyona ekim ayında yaptığından daha düşük şans veriyor" dedi.