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JP Morgan'dan 5 yıl vadeli ABD tahvili tavsiyesi

JP Morgan, ABD istihdam verileri öncesi 5 yıl vadeli ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti.

02.02.2024 - 09:40 |
JP Morgan'dan 5 yıl vadeli ABD tahvili tavsiyesi

JP Morgan Chase & Co. analistlerine göre bölgesel bankacılık endişeleri ve cuma günü yumuşak bir istihdam raporu potansiyeline işaret eden veriler nedeniyle bu hafta tahvillerin yükselmesinin ardından yatırımcılar beş yıllık Hazine tahvillerinde karlarını realize etmeliler.

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JP Morgan kısa süre önce, getirilerin ocak ayında bir ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından beş yıllık Hazine tahvillerinin satın alınmasını tavsiye etmişti.

Bankanın ABD Faiz Stratejisi Eş Başkanı Jay Barry'nin de aralarında bulunduğu analistler dün yayınladıkları raporda, bugün açıklanacak ocak ayı istihdam verilerinde yukarı yönlü bir sürpriz öngördüklerini belirterek, yatırımcıların tahvilleri şimdi satmaları için iyi bir zaman olduğunu yazdılar.

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