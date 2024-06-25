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Uzmanpara JP Morgan'dan altın ve gümüş öngörüsü
Haberler Uzmanpara JP Morgan'dan altın ve gümüş öngörüsü

JP Morgan'dan altın ve gümüş öngörüsü

JP Morgan altın ve gümüşte geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu belirtti.

25.06.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
JP Morgan'dan altın ve gümüş öngörüsü

JP Morgan yayınladığı yatırımcı notunda altın ve gümüşte yapısal olarak yükselişin devam ettiğini ve yaşanan son konsolidasyonu 2025 yılında sırasıyla 2.600 dolar/ons ve 34 dolar/ons hedefiyle bir alım fırsatı olarak gördüğünü bildirdi.

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JP Morgan, bakırdaki mevcut seviyelerin de 2025 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 11.500 dolar hedefine doğru iyi bir yeniden giriş noktası sunduğunu ekledi.

JP Morgan ayrıca, "Emtiadaki son geri çekilme sadece bir geri çekilmedir ve yıl sonuna kadar daha geniş BCOM Emtia endeksinde %10'luk bir değerlenme görmeye devam ediyoruz" dedi.

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