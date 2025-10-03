JP Morgan'dan Bitcoin tahmini

Canlı Borsa
JP Morgan analistlerine göre Bitcoin yıl sonuna kadar 165.000 dolara yükselebilir.

03.10.2025
JP Morgan analistlerine göre Bitcoin yıl sonuna kadar 165.000 dolara yükselebilir. Analistler, dünyanın en büyük kripto varlığının volatiliteye göre ayarlandığında altına kıyasla halen düşük değerli olduğunu belirtiyor.

Kuruluşun raporuna göre Bitcoin-altın volatilite oranı 2,0 seviyesinin altına gerileyerek Bitcoin’in artık altından yalnızca 1,85 kat daha fazla risk sermayesi tükettiğini gösteriyor.

Bu orana göre, Bitcoin’in mevcut 2,3 trilyon dolarlık piyasa değerinin yaklaşık %42 artması gerekiyor. Analistler, bunun Bitcoin fiyatını 165.000 dolar seviyesine taşıyacağını ve altındaki yaklaşık 6 trilyon dolarlık özel yatırım (ETF’ler, külçeler ve madeni paralar) ile dengeye getireceğini ifade ettiler.

