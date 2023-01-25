JP Morgan'dan hisse senedi öngörüsü

CNBC'ye konuşan Kolanovic, "Temel göstergeler kötüleşiyor ve piyasa yukarı gidiyor. Bir noktada duvara toslayacak" ifadelerini kullanırken, piyasaların bir resesyon olasılığı fiyatlamadığını, kendisinin temel senaryosunun ekonomide bir sert iniş yaşanacağı yönünde olduğunu belirtti.

"Kısa vadeli faiz oranları son 6 ayda çok yükseldi ve bu faiz oranları muhtemelen biraz daha yukarı gidecek" diye konuşan Kolanovic, "Tüketiciler çok fazla borç aldı. Faiz oranları yukarı gitti. Tüketiciler bu yıl geçen yıla göre çok daha az dayanıklı olacak" dedi.

"Yüzde 5 faiz oranı ile bu ekonominin çalışabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Kolanovic, girişim sermayesi şirketlerinin böyle bir ortamda var olamayacaklarını savundu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) biraz çekinmesi gerektiğini ileri süren Kolanovic, bu yıl bir faiz indirimi olabileceğini de söyledi.