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JP Morgan'dan 'nakitte kalın' tavsiyesi

JP Morgan Asset Management'ın Sabit Getirililer Baş Yatırım Yetkilisi Bob Michele, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırma yönüne gittiği ve ABD hazine kağıdı getirilerinin yükseldiği ortamda nakitte kalmanın daha iyi bir yatırım olacağını savundu.

12.01.2022 - 09:29 |
JP Morgan'dan 'nakitte kalın' tavsiyesi

"Fed pandemi döneminde varlık fiyatlarını yükselten teşviklerini azaltırken para piyasası fonları, hazine bonoları gibi en likit varlıklarda kalmak iyi bir fikir" diye konuşan Michele, meslektaşı Kelsey Berro ile birlikte hazırladığı raporda 5 gerçekçi sürpriz öngörüye yer verdi. Michele, 10 yıl vadeli hazine kağıdı getirilerinin halihazırdaki yüzde 1,76 seviyelerinden yüzde 3'e kadar yükselebileceğini belirtirken, temel işlem aralığının 1,875-2,375 olarak göründüğünü belirtti.

Michele ve Berro ayrıca Fed'in mart ayından başlayarak 2022'de 4 faiz artırımı yapacağını öngördü.

Hisse senedine yatırım yapılmasını öngörelerin ise Fed'in piyasanın her potansiyel hıçkırığına gevşek para politikası ile yanıt vereceğine inanarak hata yaptıklarını savunan Michele ve Berro, "Biz bu öngörüye katılmıyoruz ve Fed'in eğer önceliği enflasyon ile mücadele ise piyasaların daha fazla düşmesine izin vereceğini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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