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JP Morgan'dan 'petrol' değerlendirmesi

JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, "Piyasa 130 dolarlık petrol fiyatı ile başa çıkabilir." ifadeleri kullanıldı.

07.10.2021 - 07:38 |
JP Morgan'dan 'petrol' değerlendirmesi

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, ABD hisseleri için yukarı yönlü beklentisini koruyor.

Kuruluşun Marko Kolanovic liderliğindeki analistleri tarafından hazırlanan raporda, piyasaların 130 hatta 150 dolarlık petrol fiyatı ile başa çıkabileceği belirtildi.

Değerlendirmede öte yandan piyasaların aynı şekilde %2,5'lik 10 yıllık ABD tahvil faizini de tolere edebileceği kaydedildi. Her iki halde de geniş çaplı satışlar beklenmediği duyuruldu.

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