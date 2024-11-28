Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJP Morgan'dan S&P 500 öngörüsü
HaberlerUzmanparaJP Morgan'dan S&P 500 öngörüsü

JP Morgan'dan S&P 500 öngörüsü

JP Morgan, S&P 500 endeksi için 2025 fiyat hedefini 6.500 olarak belirledi ve bu da mevcut seviyelerden %8 yukarı yönlü potansiyel anlamına geliyor.

28.11.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
JP Morgan'dan S&P 500 öngörüsü

Hedef, endeks için öngörülen %10'luk kazanç büyümesi ve gelecek yıl hisse başına kazançta (EPS) 270 dolara ulaşılmasıyla yönlendiriliyor.

Haberin Devamı

JP Morgan, beklenen büyüme için temel katalizörler olarak gevşeyen para politikasını, yapay zeka odaklı güçlü sermaye harcamalarını ve gelişen piyasa genişliğini bir arada gösteriyor.

Özellikle Russell 2000'deki daha küçük şirketlerin de güçlü bir şekilde toparlanacağı ve art arda düşüş yıllarının ardından %40 kazanç artışı sağlayacağı öngörülüyor. JP Morgan'ın Çarşamba günkü notuna göre, ABD ekonomisi bu görünüm için çok önemli olmaya devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası faiz artışını değerlendiriyor

Rusya Merkez Bankası faiz artışını değerlendiriyor

Dev mermer bloklarının üstlerine böyle kaydı! Maden ocağındaki facia kamerada

Dev mermer bloklarının üstlerine böyle kaydı! Maden ocağındaki facia kamerada