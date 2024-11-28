JP Morgan'dan S&P 500 öngörüsü

Hedef, endeks için öngörülen %10'luk kazanç büyümesi ve gelecek yıl hisse başına kazançta (EPS) 270 dolara ulaşılmasıyla yönlendiriliyor.

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JP Morgan, beklenen büyüme için temel katalizörler olarak gevşeyen para politikasını, yapay zeka odaklı güçlü sermaye harcamalarını ve gelişen piyasa genişliğini bir arada gösteriyor.

Özellikle Russell 2000'deki daha küçük şirketlerin de güçlü bir şekilde toparlanacağı ve art arda düşüş yıllarının ardından %40 kazanç artışı sağlayacağı öngörülüyor. JP Morgan'ın Çarşamba günkü notuna göre, ABD ekonomisi bu görünüm için çok önemli olmaya devam ediyor.