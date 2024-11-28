JP Morgan'dan S&P 500 öngörüsü
JP Morgan, S&P 500 endeksi için 2025 fiyat hedefini 6.500 olarak belirledi ve bu da mevcut seviyelerden %8 yukarı yönlü potansiyel anlamına geliyor.
28.11.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
Hedef, endeks için öngörülen %10'luk kazanç büyümesi ve gelecek yıl hisse başına kazançta (EPS) 270 dolara ulaşılmasıyla yönlendiriliyor.
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JP Morgan, beklenen büyüme için temel katalizörler olarak gevşeyen para politikasını, yapay zeka odaklı güçlü sermaye harcamalarını ve gelişen piyasa genişliğini bir arada gösteriyor.
Özellikle Russell 2000'deki daha küçük şirketlerin de güçlü bir şekilde toparlanacağı ve art arda düşüş yıllarının ardından %40 kazanç artışı sağlayacağı öngörülüyor. JP Morgan'ın Çarşamba günkü notuna göre, ABD ekonomisi bu görünüm için çok önemli olmaya devam ediyor.