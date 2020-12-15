JPMorgan, Bitcoin'de talep ihtimaline dikkat çekti

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Massachusetts Mutual Life Insurance Co. tarafından Bitcoin'e yatırım yapma kararı alınmasının önemli bir aşama olduğu yorumu yapıldı.

"Alınan karar Bitcoin'in aile ofisleri ve zengin yatırımcıların portföylerinden emeklilik ve sigorta şirketlerinin portföylerine yayabilir" denildi.

JPMorgan raporunda "MassMutual tarafından yapılan yatırım Bitcoin'in kurumsal yatırımcı portföylerine girmesi açısından yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kuruluş, gelişmiş ülkelerde emeklilik fonu ve sigorta şirketlerinin fonlarının %1'ini Bitcoin'e ayırmaları halinde kripto para birimi için ek 600 milyar dolarlık talep olacağını da vurguladı.