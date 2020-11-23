JPMorgan'dan ABD ekonomisi tahmini

JPMorgan, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ABD ekonomisinin 2021 ilk çeyrekte daralacağını tahmin eden ilk büyük banka oldu.

2020 4'ncü çeyrekte yüzde 2,8 büyüme bekleyen JPMorgan, vaka sayılarında artışa ve uygulamaya konan tedbirlere bağlı olarak ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1 daralacağını tahmin etti. 2021 ikinci çeyrekte yüzde 4,5 büyümeye dönüleceğini öngören JPMorgan, üçüncü çeyrek beklentisini de yüzde 6,5 büyüme olarak ortaya koydu.

JPMorgan ekonomistleri ayrıca, ABD'de 1 trilyon dolar civarında bir koronavirüs yardım paketinin 2021 ilk çeyrek sonuna doğru devreye girmesini beklediklerini de ifade ettiler.