Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösteren firmaların ve teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcilerin istihdam seviyelerinin korunması/artırılması, rekabetçi ve yenilikçi kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ülke ekonomisinin itici gücü olarak faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, teknoloji hamlesinin hız kazanabilmesi için Teknoloji Odaklı Destek Kredisi devreye alındı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Teknoloji Odaklı Destek Kredisi paketinde azami limit 500.000 lira ve 60 ay vade olacak. Kredide 6 ay geri ödemesiz dönem bulunacak. Kredinin faizi ise yıllık yüzde 13,50 oldu.

KREDİLERİN MAKSİMUM TUTARI 500 BİN LİRA OLACAK

Öte yandan TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

Firmaların mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, işletme giderleri, ofis malzemesi, ekipman, yazılım ve donanım alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanılabilecek krediler en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek.

Kredi 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay ve üzeri vadelerde ise "TLREF+3" faiz oranıyla kullanıma sunulacak.