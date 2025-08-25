Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3. kez toplandı

Canlı Borsa
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere üçüncü kez toplandı.

25.08.2025
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.

Kurul, yarın saat 14.00'te dördüncü toplantısını yapacak.

