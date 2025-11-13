Kamuya borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Vergi, SGK ve harç borçlarında faiz indirimi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı oranı yeniden belirlendi.

Kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı da bugünden itibaren yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği ile tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre bu düzenlemelerle gecikme zammı ve tecil faiz oranları düşürüldü.

Bu kapsamda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 3,7'ye indirildi.

Kamu alacaklarının ödemesinin gecikmesinden dolayı tatbik edilen gecikme zammı oranı, karardan önce aylık yüzde 4,5 olarak uygulanıyordu.

Tebliğle de kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 48'den yüzde 39'a düşürüldü.

Yıllık tecil faizi, bugünden itibaren yapılacak müracaatlar üzerine taksitlendirilen alacaklara yıllık yüzde 39 uygulanacak.

Bu düzenlemeden önce tecil edilerek ödenmesi gereken kamu alacaklarının taksit tutarlarına eski oranda, bugünden itibaren olanlara da yıllık yüzde 39 tecil faizi uygulanacak.

Öte yandan, düşürülen faiz oranları nedeniyle yeniden yapılandırma benzeri düzenlemelere gerek kalmayacağı, mükelleflere taksitlendirme yolunun açık olduğu bildirildi.

KAMUYA BORCU OLAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Prof. Dr. Abdulkadir Develi CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kamuya borcu olan herkesi ilgilendiriyor. Vergi, SSK, prim, harç, ceza bunların hepsinde uygulanan bir aylık faiz oranı vardı. O da yüzde 4.5’ti. Politika faizinin düşmesi, dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve buna bağlı olarak da kamu alacaklarındaki faiz oranlarının düştüğünü görüyoruz. Yüzde 4.5’ten yüzde 3.7’ye düştü.

‘CİDDİ BİR DÜŞÜŞÜ İFADE EDİYOR’

Bu yıllık bazda yüzde 54’ten yüzde 44’e düştüğünü gösteriyor. Yüzde 10’luk bir düşüşü yıllık bazda gecikme faizinde düşüşü görüyoruz. Bu da aslında ciddi bir düşüşü ifade ediyor.

‘BORCU OLAN DAHA AZ FAİZ ÖDEYECEK’

Diğer taraftan tecil ve taksitlendirmede yıllık bazda düşüşü görebiliyoruz. Yüzde 48’den yüzde 39’a düşüş durumu söz konusu. Ödemediğiniz her bir cezanın her bir primin, kamuya ait borcun faizinin burada ciddi anlamda aylık bazda düştüğünü görüyoruz. Ödemediğimiz kamuya ait bir borç için daha az faiz ödeyeceğimiz anlamına geliyor.”