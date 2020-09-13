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13.09.2020 - 17:50 | | AA

'Kanuni' Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisi için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." açıklamasında bulundu.

'Kanuni' Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor
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Dönmez, Kanuni sondaj gemisine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak."

Yılbaşında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

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