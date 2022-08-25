Kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Bu göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde geldi.

2022 yılı Ağustos ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.