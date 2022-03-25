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Kapasite kullanım oranı arttı

Kapasite kullanım oranı mart ayında 0.7 puan artışla yüzde 77.3 oldu.

25.03.2022 - 10:21 |
Kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) mart ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Mart ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

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