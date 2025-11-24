Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKapasite kullanım oranı arttı
HaberlerUzmanparaKapasite kullanım oranı arttı

Kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e yükseldi.

24.11.2025 - 12:40 | | AA
Kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, kasım ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1791 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da kasımda, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e çıktı.

CANLI | Süper Lig'de Konyaspor -Antalyaspor maçı!

CANLI | Süper Lig'de Konyaspor -Antalyaspor maçı!

CANLI | Süper Lig'de Başakşehir-Trabzonspor maçı!

CANLI | Süper Lig'de Başakşehir-Trabzonspor maçı!