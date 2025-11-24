Kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, kasım ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1791 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da kasımda, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e çıktı.