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Kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.

25.08.2023 - 11:04 |
Kapasite kullanım oranı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ağustos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1734 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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