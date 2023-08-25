Kapasite kullanım oranı azaldı
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.
25.08.2023 - 11:04 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ağustos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti.
2023 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1734 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.