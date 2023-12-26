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Kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) aralık ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

26.12.2023 - 10:09 | | Foreks Haber
Kapasite kullanım oranı azaldı

2023 yılı Aralık ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1735 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.

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