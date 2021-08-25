Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKapasite kullanım oranı belli oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri Kapasite kullanım oranı belli oldu

Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine yükseldi.

25.08.2021 - 10:15 | | AA
Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.739 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 77,1'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan artışla yüzde 76,8'e yükseldi.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Sünnet düğününde aşı sürprizi

Sünnet düğününde aşı sürprizi

Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor

Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Gece başladı, sabaha kadar sürdü! Kilauea Yanardağı'nda peş peşe depremler

Gece başladı, sabaha kadar sürdü! Kilauea Yanardağı'nda peş peşe depremler

Son dakika! Operasyon bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika! Operasyon bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sünnet düğününde aşı sürprizi

Sünnet düğününde aşı sürprizi

Sıradaki Haber
Faizi ile ödeniyor! Taksit kabul eden hakkını kaybediyor

Faizi ile ödeniyor! Taksit kabul eden hakkını kaybediyor

Sıradaki Haber
300 kat daha fazla viral yüke sahip

300 kat daha fazla viral yüke sahip

Sıradaki Haber
Son dakika! Operasyon bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika! Operasyon bölgesinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Sıradaki Haber