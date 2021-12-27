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Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.

27.12.2021 - 10:05 |
Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2021 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1759 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.

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