Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKapasite kullanım oranı belli oldu
HaberlerUzmanparaKapasite kullanım oranı belli oldu

Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

25.07.2024 - 10:20 | | AA
Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Haberin Devamı

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak yüzde 75,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi.

Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı başladı

Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı başladı

Kütahya'da baba ve engelli kızı ölü bulundu

Kütahya'da baba ve engelli kızı ölü bulundu