Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak yüzde 75,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi.