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Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda geçen aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

25.11.2024 - 10:36 | | AA
Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya oranla 0,4 artarak yüzde 75,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,1'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Kapasite kullanım oranı belli oldu

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