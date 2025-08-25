Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, ağustosta geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.