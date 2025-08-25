Canlı Borsa
Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.

25.08.2025 - 10:37 | | AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, ağustosta geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.

