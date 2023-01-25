Kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini paylaştı. Ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1751 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.