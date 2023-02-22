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Kapasite kullanım oranı geriledi

2023 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.7 seviyesinde gerçekleşti.

22.02.2023 - 10:52 |
Kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1678 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtları toplulaştırılarak değerlendirdi.

Buna göre mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayı iktisadi yönelim anketi yanıtları 1 Şubat’tan itibaren derlenmiş olup depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı yanıtlanma oranı bir önceki ay yüzde 87 iken şubat ayında yüzde 61,1’e geriledi.

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