Kapasite kullanım oranı geriledi
İmalat genelinde sanayi kapasite kullanım oranı mart ayında 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.
27.03.2023 - 10:40 | | İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı. 2023 yılı Mart ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.
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