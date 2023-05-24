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Kapasite kullanım oranı yükseldi

Kapasite kullanım oranı (KKO-MA) mayıs ayında 0,7 puan artış kaydetti.

24.05.2023 - 10:41 |
Kapasite kullanım oranı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti. 

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2023 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1743 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."

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