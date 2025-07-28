Karahan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Karahan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e makamında ziyarette bulundu. Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya gelen Karahan'a kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

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Karahan, burada yaptığı konuşmada, sene başından beri farklı şehirleri ziyaret edip iş dünyası, esnaf ile görüşme yaptıklarını, bu doğrultuda söz konusu ziyaretlerin dördüncüsünü Kayseri'ye gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ardından Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret eden Karahan, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.