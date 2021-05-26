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Karbon fiyatlandırmasından dev gelir

Dünya Bankası, karbon fiyatlandırmasıyla geçen yıl 53 milyar dolarlık gelir sağlandığını ancak kaydedilen ilerlemeye rağmen karbon fiyatlandırma çabalarının Paris Anlaşması hedeflerini karşılamadığını bildirdi.

26.05.2021 - 08:04 | | AA
Karbon fiyatlandırmasından dev gelir

Banka, Karbon Fiyatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri başlıklı yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 20'sinden fazlasını karşılayan toplam 64 karbon fiyatlandırma aracının dünya çapında kullanıldığı belirtildi.

Karbon fiyatlandırmasıyla geçen yıl 53 milyar dolarlık gelir sağlandığı belirtilen raporda, bunun bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18'lik artışa karşılık geldiği aktarıldı.

Raporda, gelir artışının, temel olarak Avrupa Birliği'nin (AB) emisyonları sınırlayan tahsisat fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı kaydedildi.

Karbon fiyatlandırmasının tam potansiyelinin büyük ölçüde kullanılmamış durumda olduğuna işaret edilen raporda, karbon fiyatlandırmalarının Paris Anlaşması hedeflerini karşılamadığı ifade edildi.

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