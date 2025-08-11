Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKARDEMİR net karını açıkladı
HaberlerUzmanparaKARDEMİR net karını açıkladı

KARDEMİR net karını açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti.

11.08.2025 - 15:45 |
KARDEMİR net karını açıkladı

Fabrikadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ocak-haziran dönemi konsolide mali sonuçları paylaşıldı.

Haberin Devamı

Şirketin, geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar 470 milyon 213 bin 952 lira zarar açıkladığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında toplam zararının 254 milyon 216 bin 639 liraya düştüğü kaydedildi. Açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kara ulaştığı bildirildi.

Madonna 'dayanamıyorum' diyerek Papa'ya çağrıda bulundu: Çok geç olmadan Gazze'ye gidin

Madonna 'dayanamıyorum' diyerek Papa'ya çağrıda bulundu: Çok geç olmadan Gazze'ye gidin

Çeşme’nin plajlarına mavi bayrak

Çeşme’nin plajlarına mavi bayrak