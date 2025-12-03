Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %27,44 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,69 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,69 azalış, ulaştırmada %1,78 artış ve konutta %1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,17, ulaştırmada %0,27 ve konutta %0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %32,17 ARTTI, AYLIK %1,27 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.