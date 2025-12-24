Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nde değişiklik

BDDK'nin "Katılım Esaslarına Uyum Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 19 Aralık tarihli ve 33112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nin geçici birinci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "11'inci” ibaresi "12'nci” şeklinde değiştirildi.

Değişiklik kapsamında katılım finans kuruluşları ve şirketlerine uyum sağlaması için bir yıl süre verileceği belirtilen madde şu şekilde:

"Katılım finans kuruluşları/katılım finans şirketleri, istihdam ettikleri her personelin katılım esasları ile danışma komitesi kararlarına uygun şekilde görev icra edebilmesi ve yeterli düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmasına yönelik gerekli tedbirleri almak zorundadır. Müşteriye doğrudan katılım esaslı ürün tanıtımı yapan, bu ürünlerin sunum ve satış sürecini yöneten satış personeli ile bu ürünlerin hedef müşteri kitlesine ulaşmasını ve tercih edilmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan pazarlama personelinin katılım finans konusunda Kurul tarafından uygun görülen bir sertifikaya sahip olması veya katılım finans alanında lisans ya da lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır."