Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor'
HaberlerUzmanpara'Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor'

'Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir beyan etmediği halde yüksek harcamaları olan vergi mükelleflerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı.

29.07.2024 - 13:06 | | DHA
'Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek" dedi.

Filenin Sultanları, Hollanda'yı devirdi! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

Filenin Sultanları, Hollanda'yı devirdi! Voleybol dünya sıralaması güncellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı! "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır açıkladı! "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız"