Milliyet.com.tr/ Milyonlarca çalışan ve emekli yeni yılda alacağı maaş zammını merakla bekliyor. Maaşlara yapılacak artışta en önemli etken ise şüphesiz enflasyon rakamları. Merkez Bankası’nın yayımladığı son raporda ise yıl sonu enflasyon öngörüleri değişti.

Haberin Devamı

Buna göre yıl sonu için beklenen enflasyon aralığı %31 ile %33 aralığında revize edildi. Enflasyon tahmin aralığının orta noktası ise %32 olarak belirtildi.

PEK ÇOK ÖDEME VE ÜCRET DEĞİŞECEK

Memur maaş artışları ise 6 aylık dönemler için enflasyon farkı ve toplu sözleşme üzerinden belirleniyor. Memur maaşıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk yardımı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti gibi ödemeler de güncellenecek. Pek çok kalem maaşlara yapılacak zamla birlikte değişecek.

Peki memurlara yeni yılda ne kadar zam olacak? Memur maaşıyla birlikte hangi ödemeler ve ücretler değişecek? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Memur maaşları yılda iki defa olmak üzere enflasyon ve toplu sözleşme doğrultusunda belirlenmektedir.

Haberin Devamı

‘Memurlarımıza ne kadar maaş farkı gelecek?’ sorusu için ilk önce enflasyon verilerini tahmin etmemiz gerekli. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası 2025 IV dönem enflasyon raporuna göre %25- %29 arasındaki yıl sonu enflasyon öngörüsü %31 ile %33 aralığına güncellendi.

Bu tahmine göre yılın ikinci yarısı için enflasyon fark şöyle çıkmaktadır. Eğer yıl sonu enflasyonu %31 olursa yılın ikinci dönemi için %12,28,

Yıl sonu %32 olarak kesinleşirse %13,14,

Son olarak seneyi %33 üzerinden bitirirsek o zaman da %14 oranında enflasyon farkı doğacak. Enflasyon farkının üzerine bir de toplu sözleşmeyi eklediğimiz taktirde memur maaş zamlarını hesaplamış oluyoruz.

Eğer yıl sonu enflasyonu %31 çıkarsa memurlara zam %18.70 olacaktır.

Yıl sonu enflasyonu %32 çıkarsa memura zam oranı %19.60 olacaktır.

Son olarak da yıl sonu enflasyonu %33 olursa memurlara zam oranı %20.51 olur.

Ayrıca 8. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde 2026 yılı için memur maaşlarına 1.000 TL fark verileceği belirtilmişti. Bu tutar zam hesaplamasında +1 puan olarak da değerlendirilebilir.

MEMUR MAAŞIYLA HANGİ ÖDEME VE ÜCRETLER DEĞİŞECEK?

Bunun sadece memurlarımızı değil özel sektörü, hatta toplumun tamamına sirayet ettiğini söyleyebiliriz. Hiç çalışmayanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 40’ın üzerinde sosyal yardımdan tutun da özel sektörde çalışanların kıdem tazminatı tavanına kadar birçok kesimi ilgilendirmektedir. Hatta bedelli askerlik tutarları da buna göre değişmektedir.

Haberin Devamı

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon öngörüsüne göre yeni yılda memur maaşları şu şekilde oluşacaktır:

BEDELLİ ASKERLİK, KIDEM TAZMİNATI TAVANI, 65 YAŞ AYLIĞI... YENİ YILDA ÖDEMELER NE KADAR ARTACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi olan %32 üzerinden bir hesaplama yaptığımız taktirde memur maaşlarına %19,60’lık artış gerçekleşecektir. Bu oran üzerinden değerlendirecek olursak 11.702 TL olan evde bakım desteği memura %19,60 oranında zam yapılması durumunda Ocak 2026’da 13.996 TL’ye yükselecek.

18 yaş altı engelli aylığı 4.303 TL’den Ocak sonrası 5.146 TL’ye yükselecek.

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardım 11.702 TL’den 13.996 TL’ye çıkacak.

Brüt kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL’den 64.488 TL’ye yükselecek.

Haberin Devamı

Damga vergisi düşülerek uygulanan net kıdem tazminatı tavanı ise 53.510 TL’den 64.003 TL’ye yükselecek.

6 yaş üzeri çocuk yardımı 294,05 TL’den 351,68 TL’ye yükselecek.

Aile yardımı (eş için) 2.665 TL’den 3.187 TL’ye ulaşacak.

Bedelli askerlik tutarı 280.850 TL’den 335.897 TL’ye yükselecek.

65 yaş aylığı 5.390 TL’den 6.446 TL ye yükseltilecektir.”