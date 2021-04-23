CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzalÄ± karar, 1 Nisan'dan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Karara gÃ¶re, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Kanunu'nun geÃ§ici 23. maddesinde belirtilen esaslar Ã§erÃ§evesinde, Kovid-19 nedeniyle dÄ±ÅŸsal etkilerden kaynaklanan dÃ¶nemsel durumlar kapsamÄ±nda zorlayÄ±cÄ± sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸvurusunda bulunan iÅŸ yerleri iÃ§in kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinin sÃ¼resi, kanunun ek 2. maddesi kapsamÄ±ndaki uzatma sÃ¼resiyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmaksÄ±zÄ±n, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±'nda belirtilen esaslar Ã§erÃ§evesinde ve 18 Åžubat 2021 tarihli 3556 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± ile uzatÄ±lan sÃ¼reden sonra baÅŸlamak Ã¼zere 30 Haziran 2021'e kadar uzatÄ±ldÄ±.