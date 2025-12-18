Kısa vadeli dış borç stoku açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ekimde eylül ayına göre 21 milyon dolar azalarak 165,7 milyar dolara geriledi.

Haberin Devamı

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226 milyar dolar gerçekleşti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayına göre yüzde 0,8 artarak 73,4 milyar dolar, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 0,4 azalarak 27,6 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 16,7 azalarak 7,8 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 0,5 azalışla 19,4 milyar dolara indi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,4 artışla 21,1 milyar dolara, TL cinsinden mevduatları yüzde 9,2 yükselişle 25,1 milyar dolara çıktı. Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, ekimde yüzde 0,7 oranında azalışla 64,7 milyar dolara indi.

Haberin Devamı

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,7 azalarak 59,2 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,1 azalarak 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 34,5’i dolar, yüzde 26,8’i euro, yüzde 23’ü Türk lirası ve yüzde 15,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 65,4 milyar dolara düşerken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 65,6 milyar dolara yükseldi.