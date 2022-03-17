Kısa vadeli dış borç stoku arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri gelişmelerini açıkladı. Buna göre ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,9 oranında artarak 53 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,1 oranında yükselerek 45,3 milyar dolar düzeyinde geldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında azalarak 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,4 oranında artarak 15,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,5 oranında yükselişle 16,5 milyar dolar olarak açıklandı. Ayrıca yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında artışla 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları 2021 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında artarak 40,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artarak 22,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,2 oranında yükselerek 75,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında artarak 65,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5,1 oranında yükselerek 59,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları 2022 yılı Ocak sonu itibarıyla 452 milyon dolar olarak açıklandı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 29 milyon dolar seviyesinde geldi.

2022 yılı Ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,7’si dolar, yüzde 25,9’u euro, yüzde 9,3’ü TL ve yüzde 19,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 yılı Ocak sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 173,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,4 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası’nın yüzde 15,6, özel sektörün ise yüzde 64,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.