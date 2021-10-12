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Kishida 'ekonomik büyümeye' öncelik verecek

Japonya Başbakanı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Kishida Fumio, servetin dağılımı taahhüdünü yerine getirmek için "ekonomik büyümeye" öncelik vereceğini açıkladı.

12.10.2021 - 08:22 | | AA
Kishida 'ekonomik büyümeye' öncelik verecek

İlk politika konuşmasını göreve geldiği hafta Mecliste yapan Kishida, muhalefet partilerinin huzurunda düzenlenen soru-cevap oturumunda ekonomi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Servetin dağılımı taahhüdünü yerine getirmek için "ekonomik büyümeye" öncelik vereceğini​​​​​​​ kaydeden Kishida, "Büyüme olmadıkça dağıtılacak bir şey de olmaz. Önce büyümeyi sağlamak önemli, bunu gerçekleştirebilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Edano Yukio, salgının 5. dalgasında yatak yetersizliği nedeniyle evlerinde hayatını kaybeden Kovid-19 hastalarının "LDP hükümetinin başarısızlığı" olduğunu savundu.

Edano'ya cevaben söz alan ve salgınla mücadele çerçevelerini yakında tanıtacaklarını kaydeden Kishida, ülkenin Kovid-19 test sisteminin güçlendirileceği ve sınır kontrollerinin hafifletilebileceği sinyali verdi.

Hükümetin Kovid-19'la mücadelesinde "büyük resme odaklanma" sözü veren Kishida, bu sayede yeni dalga ihtimaline karşı tedbirli olunacağını belirtti.

Salgından etkilenen halk ve işletmelere yönelik ekonomik paket sözünü de yineleyen Kishida, en yakın zamanda bu konuda karar alacaklarını bildirdi.

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