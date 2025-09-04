KKM bakiyelerinde düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 29 Ağustos haftasında yaklaşık 223 milyar 808 milyon lira artarak 20 trilyon 326 milyar 197 milyon liradan, 20 trilyon 550 milyar 6 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 95 milyar 148 milyon lira artarak 23 trilyon 962 milyar 216 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 506 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Ağustos itibarıyla 30 milyar 724 milyon lira artarak 2 trilyon 506 milyar 75 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 608 milyar 904 milyon lirası konut, 53 milyar 555 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 843 milyar 617 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 24 milyar 485 milyon lira artarak 3 trilyon 31 milyar 171 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,8 artarak 2 trilyon 440 milyar 838 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 858 milyar 449 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 582 milyar 388 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 141 milyon lira artışla 470 milyar 395 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 347 milyar 152 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 24 milyar 187 milyon lira artarak 4 trilyon 342 milyar 606 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 29 milyar 829 milyon lira azalarak 397 milyar 297 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,66'sı oldu.