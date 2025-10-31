Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKKM bakiyesi düşüş gösterdi
HaberlerUzmanparaKKM bakiyesi düşüş gösterdi

KKM bakiyesi düşüş gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin eylülde 7,4 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

31.10.2025 - 15:28 | | AA
KKM bakiyesi düşüş gösterdi

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımladı.

Haberin Devamı

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi eylülde 2,3 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolardan 7,4 milyar dolara geriledi.

Eylülde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 7,2 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bakan Tekin: 'Gazze’deki saldırıların en yıkıcı sonuçlarından biri eğitim hakkının ortadan kaldırılması'

Bakan Tekin: 'Gazze’deki saldırıların en yıkıcı sonuçlarından biri eğitim hakkının ortadan kaldırılması'

Giresun ismine 'Yiğit' ünvanı eklemek isteyince Sivaslılardan itiraz geldi

Giresun ismine 'Yiğit' ünvanı eklemek isteyince Sivaslılardan itiraz geldi