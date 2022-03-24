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KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre kur korumalı Türk lirası mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

24.03.2022 - 14:16 |
KKM hesabında biriken tutar arttı

BDDK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 561,9 milyar TL'den 581,2 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 359 milyar TL'den 5 trilyon 398,4 milyar TL'ye, mevduat 5 trilyon 947 milyar TL'den 5 trilyon 986,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 791 milyar TL'den 791,9 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 220,9 milyar TL'den 218,5 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,7 milyar TL'den 163,9 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 18 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

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